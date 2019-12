Twee derde van de boeren heeft te maken met financiële zorgen

Geen stabiele koers

Maar die financiële positie is niet het enige. "Dit wetende, dat twee derde van de boeren er keihard aan moet trekken om het financieel rond te krijgen, komen er van de markt en de politiek nieuwe dingen op hen af. Daarbij zijn boeren soms wel betrokken vanuit organisaties en adviesclubs, maar de boer zelf heeft op zijn erf het idee dat hij niet genoeg betrokken is bij datgene wat er besloten wordt. En niet gehoord worden en keihard moeten trekken om de boel rond te krijgen, terwijl er wel besloten wordt, dat voelt niet goed," zegt Hoksbergen. De financiële druk neemt al jaren toe. "Daarbij vaart de politiek geen stabiele koers. Dat maakt het voor de ondernemers moeilijk om ergens op te sturen."

"Begrip voor diversiteit"

Hoksbergen is niet te spreken over de tweespalt onder boeren. "Diversiteit tussen boeren blijft, de één gaat voor natuur, de ander voor techniek. Ik hoop wel dat we elkaar vinden in een aanpak van het huidige probleem. We moeten de verbinding met de maatschappij niet kwijtraken en te radicaal worden." Volgens hem zijn er een aantal clubs die de grenzen opzoeken, zoals Farmers Defence Force. "Je creëert verdeeldheid in de sector, dat is jammer."

Hoe het wel moet? "Het begint met begrip voor elkaar en begrip voor de diversiteit. Ik hoor veel dat we richting natuurinclusieve landbouw moeten. Voor een groot deel van de boeren is dat vast de richting, maar er zijn ook bedrijven, ondernemers en regio's waar dat minder past. Aan die diversiteit moeten we vanuit de markt, maatschappij en boeren onderling ruimte geven. We kunnen niet alle ondernemers in hetzelfde maatpak drukken."

Bepaal je positie

"Ik denk dat het vooral belangrijk is om je eigen positie te bepalen," denkt Hoksbergen. "Waar sta ja? Onder andere ten aanzien van stikstofvergunningen, hoe zit het voor jouw bedrijf in elkaar, ongeacht wat de politiek besluit? Weet waar je staat, ook financieel. En focus toch ook op natuur, minder krachtvoer en kunstmest aankopen is goed voor kringloop. natuur en biodiversiteit, maar ook voor de kosten."