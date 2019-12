Salesmanager Koopmans vraagt aan Jansen om Van Hau op te stellen

Het is niet gewoon dat een medewerker van een commerciële afdeling zich bemoeit met het wel of niet opstellen van een speler. In dit geval probeert Heerenveen een hoofdsponsor uit Vietnam aan te trekken. Er zijn volgens voorzitter Cees Roozemond nog drie potentiële partijen waar Heerenveen mee in gesprek is, waarvan twee uit Vietnam.

Geen minuten

Na de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (die Heerenveen met 3-0 won) vroeg Koopman waarom Jansen Van Hau niet meer een paar minuten gunde. Dat zou goed zijn voor de commerciële afdeling en zou de kans op het halen van een hoofdsponsor uit Vietnam makkelijker maken. Van Hau zit zondag niet bij de selectie. Hij is op dit moment in Zuid-Oost Azië Games, waar hij met Vietnam onder 22 de halve finale gehaald heeft.

Volgens Heerenveen wordt het salaris van Van Hau door verschillende deals met bedrijven uit Vietnam betaald.