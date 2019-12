Uitvinding uit Wierum haalt bieten, aardappels en uien schoon van nat land

Normaal gesproken gaan aan het eind van de zomer grote machines het land op om te oogsten. Met het natte weer van de afgelopen tijd levert dat problemen op. Er staat veel water op het land en dat maakt het lastig om de oogst van het land te krijgen. Bovendien worden de wegen vies door de modder die de machines meenemen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor het verkeer.

Niet achterover, maar voorover

De testmachine van Oenze de Graaf kiept op een andere manier de aardappels en uien uit de wagen: voorover, en niet achterover. de overstortmachine gaat het veld in en als deze vol is, rijdt de machine naar de rand van het land. Op de weg staat dan een kieper te wachten, waarin de oogst wordt gestort. De trekker hoeft het land dan niet in, waardoor de weg ook schoon blijft.

Volgend De Graaf zijn de reacties op zijn machine positief, maar zijn er nog geen concrete aanmeldingen van belangstellenden geweest om de machine in gebruik te nemen.