Is het mogelijk om een wolf in Fryslân tegen te komen?

"Ik ben er bijna voor honderd procent zeker van dat het een wolf was," zegt Jan Willem Blanken. "Ik reed met mijn auto door de tunnel onder de A7 bij Kortehemmen en ik dacht eerst dat ik een ree zag. Ik heb de lichten aangedaan, want ik dacht ik moet het dier niet aanrijden. Toen meende ik gauw dat het een vos was, maar dat was het ook niet. Het moet wel een wolf zijn. Ik kon geen foto maken, want ik had mijn telefoon in mijn broekzak."

"Het kan niet missen"

Het dier klom weer omhoog in de tunnel en liep in de richting van Beetsterzwaag. "Het was 's ochtends om half zes. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het een wolf was. Er brand niet veel licht in de tunnel, maar het kan niet missen."