Meezwemmer Huisman baalt van twee aparte Elfstedenzwemtochten

Huisarts Jan Waling Huisman uit Harlingen was dit jaar dus een van de zwemmers die met Van der Weijden mee zwom. "Ik heb hele goede herinneringen aan vorig jaar, met al die Friezen aan de kant en het zwemmen door al dat gejuich en geschreeuw heen."

'Dit is voor de bühne'

Huisman is niet helemaal te spreken over de nieuwe opzet van Van der Weijden. "Met al die bekende Nederlanders en glitter en glamour, moet dat nou allemaal. Stefan van der Pal gaat hem ook doen en eerst zou Maarten mee zwemmen en nu weer niet. Dat moeten we niet hebben. Ik denk niet dat ik meedoe dit jaar. Een collega van mij in Harlingen heeft hetzelfde: dit is meer voor de bühne. Meer voor BN'ers, maar geen Fries feest meer."

Laat Stefan zwemmen

Als hij moet kiezen, kiest Huisman voor Van der Pal. Maar leuk is het op zo'n manier niet. En dat terwijl het voor een goed doel is. "Het doel heiligt de middelen, kankeronderzoek is fantastisch. Maar Van der Pal zwemt ook voor dit doel, waarom doen ze het niet samen? Mijn idee is: laat Stefan de tocht zwemmen en laat de BN'ers desnoods in iedere stad een stukje mee zwemmen. Dan zou je het een stuk krachtiger maken."

Huisman: "Ik denk niet dat we dit moeten willen, meerdere Elfstedentochten. Dan verlies je ook de belangstelling, dat hoor ik al om me heen. Ik zou zeggen: laat ze om tafel gaan en maak er samen wat van."

Doel is het belangrijkst

De huisarts benadrukt nog eens dat het doel uiteindelijk het belangrijkste moet zijn. "Kanker blijft een vreselijke ziekte, er wordt veel geld opgehaald voor onderzoek, maar er gaan nog altijd mensen aan dood. Zelf maak ik dat als huisarts ook mee, ik begeleid zulke mensen. Ik probeer ook mijn steentje bij te dragen."