Michelle de Jong en Letitia de Jong pakken opnieuw winst op teamsprint

De Jong, De Jong en Leerdam kwamen na 1.27,95 over de finish. Rusland, dat bij de vorige wereldbekerwedstrijd nog het snelst was, werd nu tweede op 1,74 achterstand. Polen werd derde.

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, in Wit-Rusland, pakte Nederland in dezelfde samenstelling ook de winst. In Polen werd Nederland tweede. Toen reed Sanneke de Neeling in plaats van Letitia de Jong.