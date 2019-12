Geen Fries succes op 5.000 meter dames in Kazachstan

Daarmee was Blondin ruim acht secondes rapper dan de twee Friezinnen. De Jong kwam tot een tijd van 7.03,30 en Anema had 7.03,68 nodig.

Blondin nam het baanrecord in Noersoeltan over van Martina Sáblíková. Zij kwam in de laatste rit in actie en pakte nog bijna haar baanrecord terug, maar de Tsjechische was uiteindelijk vijf honderdste langzamer dan Blondin.

Ook geen Fries succes op 1.000 meter

Eerder op vrijdag kwamen Ireen Wüst en Letitia de Jong al in actie op de 1.000 meter. Zij werden daarop vijfde en zevende.