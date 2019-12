Veel gft-afval? De vuilniswagen maakt een rondje extra in Achtkarspelen

In de wintermaanden van 2020 haalt gemeente Achtkarspelen het groente- en fruitafval weer om de twee weken op. Bezuinigingen maakten eind 2016 een einde aan het tweewekelijks legen van de groene container in december, januari en februari. Ook was er volgens de gemeente minder groente-, tuin- en fruitafval in de wintermaanden.