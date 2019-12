Wüst en Letitia de Jong naast podium op 1.000 meter in Noersoeltan

Bowe zette in Noersoeltan een tijd neer van 1.14,28. Daarmee was ze meer dan een seconde sneller dan Wüst (1,15.36). De Jong kwam na 1.15,61 over de streep.

De wereldbekerwedstrijd in Noersoeltan is de derde van het seizoen. Over een week is de vierde wedstrijd in Nagano, Japan.