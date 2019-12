Dennis Veenker opnieuw achtste in tweemansbob

De eerste run verliep goed: Veenker en De Bruin zetten met 55,60 de zesde tijd neer. Daarna verloren ze te veel tijd in de tweede run: 56,03.

Dit weekend komt Veenker opnieuw in actie. Dan in de viermansbob.

Eerste wereldbeker

Veenker is bezig aan zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Er is al een wedstrijd in de Verenigde Staten geweest, maar die heeft Veenker laten schieten, omdat het te duur was. "Het kost om 20.000 euro om de sleeën naar Amerika te vliegen", zei Veenker. "Geld is altijd het probleem."