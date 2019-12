Nieuwe Sterke Yerke tegen vervuiling op zee: "We vergiftigen onszelf volledig"

De echte aftrap is op 14 december. Dan is op Bonaire de herdenking van de nacht dat Sterke Yerke III in 1979 op de kust van Bonaire strandde. Dan zijn de gedachten ook bij Chris Schweigmann, die een maand geleden stierf. Hij was in 1974 een van de initiatiefnemers van de Sterke Yerke. "Hij is er wel bij", vertelt De Jong. "We nemen zijn urn met as mee. Het zal een heel andere herdenking worden dan dat we een halfjaar geleden gepland hadden." Schweigmann was ook heel erg betrokken met de opbouw en de organisatie van de Sterke Yerke 4.

Met de herdenking op Bonaire hopen de initiatiefnemers ook wat publiciteit te krijgen. "Met media-aandacht hopen we ook wat gemakkelijker geld te genereren. Qua begroting is de Sterke Yerke 4 een heel ander verhaal dan z'n voorgangers", zegt De Jong. "Het eisenpakket is enorm toegenomen. Maar we hebben er zeker vertrouwen in, het enthousiasme is enorm. Onder de Yerkes, maar ook onder de mensen die we benaderd hebben."