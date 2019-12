Freedsmerk: "Een zwemelfstedentocht voor BN'ers? Ach, als het maar geld oplevert!"

"Een zwemelfstedentocht voor BN'ers? Ach, als het maar geld oplevert!" Dat was een van de wat laconieke reacties op de nieuwe plannen fan Maarten van der Weijden. Volgend jaar zwemt hij zelf niet, want hij laat dat over aan bekende Nederlanders. Een meerderheid op de Leeuwarder vrijdagmarkt vond dat een goed idee. "Het brengt Fryslân toch weer mooi in het nieuws."