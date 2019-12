Friese shorttrackers beginnen goed aan wereldbeker in Shanghai

Suzanne Schulting werd op de 500 meter in haar rit tweede. Dat was genoeg voor plaatsing voor het hoofdtoernooi. Op de 1000 meter, de afstand waarop Schulting olympisch kampioene is, won ze overtuigend haar rit. Rianne de Vries werd derde op de 1500 meter en tweede op de 1000 meter. In beide gevallen was dat genoeg voor plaatsing voor het hoofdtoernooi.

De Laat en Breeuwsma naar hoofdtoernooi

Bij de mannen werd Itzhak de Laat tweede op zijn 500 meter, genoeg om door te gaan naar het hoofdtoernooi. Vorige week pakte de Leeuwarder bijna zijn eerste wereldbekermedaille op die afstand, maar hij werd teruggezet naar de vierde plaats. De Laat bereikte vrijdag ook de halve finale op de 1500 meter. Daan Breeuwsma viel op die afstand, maar hij plaatste zich een paar uur later wel met een tweede plaats op de 1000 meter.

Alle achtervolgingsploegen door

Op de 'mixed relay' eindigde Nederland in de kwartfinale gedeeld eerste met Zuid-Korea. Voor Nederland deden onder anderen Schulting en De Laat mee. De vrouwen wonnen hun kwartfinale op de ploegenachtervolging eenvoudig. De mannen werden derde. Dat was ook genoeg voor plaatsing voor de halve finale.