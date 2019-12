Première 2.0 voor Fuerza Bruta: voorstellingen vrijdag kunnen doorgaan

De wind neemt vrijdagmiddag af en daarom kunnen de twee avondvoorstellingen doorgaan. De organisatie noemt het de première 2.0.

Fuerza Bruta is een Argentijns gezelschap. De voorstellingen worden gehouden in een grote tent, naast het gebouw van Mannen van Staal in Leeuwarden.

Aanwezigen van de eerste voorstelling krijgen een kaartje voor een andere voorstelling de komende dagen. Het gezelschap geeft nog 21 voorstellingen in Leeuwarden.