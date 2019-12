LIVE: 30 jaar De Kast in Noardewyn Live

Ook zijn Johannes Rypma, Adri de Boer, Eddie Mulder en de band WIEBE te gast. Tussen de optredens door worden de gasten geïnterviewd door presentator Willem de Vries. "Het was een heel geregel, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Het wordt een lekker ongedwongen feestje voor muzikant. Op zijn 'Noardewyns' dus", aldus De Vries.

Jubileumconcert

Er wordt niet alleen teruggeblikt op 30 jaar De Kast, maar ook vooruitgekeken naar het jubileumconcert van de band. Op zaterdasg 14 december is dat in AFAS Live in Amsterdam, met als speciale gasten Arjen Lubach en Janine Abbring. Het duo had in 2001 onder de naam Slimme Schemer een grote hit met het nummer 'Jelle', over een geobsedeerde fan die brieven schreef aan Syb van der Ploeg. Kaarten voor het jubileumconcert zijn te koop via de website van De Kast.