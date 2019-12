Omrin meest duurzame bedrijf: "Voor ons is dit een aanmoediging"

De Stichting CO2 Neutraal probeert het bedrijfsleven te helpen om zo duurzaam mogelijk te werken, onder andere met de verkiezing van het meest duurzame bedrijf. Dat is Omrin dus. Omrin is bijvoorbeeld circulair omdat ze grondstoffen terugwinnen en duurzame energie produceren. Daarnaast heeft Omrin ook een aantal kringloopwinkels. "De optelsom leidt tot deze prijs", zegt Vernooij.

Zo'n driekwart van het afval dat Omrin inzamelt kan zodoende worden hergebruikt. Omrin zamelt het afval in in twaalf Friese gemeentes, drie gemeentes in Groningen en ruim 8.500 organisaties.

Ambities blijven

Hoewel Omrin nu dus het meest duurzame bedrijf is, houdt Vernooij ambities: "Het is voor ons een aanmoediging om deze lijn door te zetten en volgende stappen te zetten", zegt de directeur. "We hergebruiken nu dus 75%, maar dat vinden we nog niet goed genoeg. We willen naar de 80% of misschien nog wel hoger. Ook willen we van van onze fossiele energie af. Dat is met ons wagenpark bijvoorbeeld al het geval, maar dat kan nog beter."