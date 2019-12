Wâldpiken winnen strijd van klaaikluten na armpjedrukken

Volgens Bert Looper van Tresoar hoeven beide bevolkingsgroepen sowieso net te klagen over positie, identiteit en volksaard. Looper zegt dat we wat dat betreft meer medelijden moeten hebben met het zogeheten overgangstype, de Friezen die in de omgeving van bijvoorbeeld Nij Beets wonen. In oud-wetenschappelijk onderzoek wordt namelijk beschreven dat dit 'volk ernstig te lijden heeft onder de disharmonie van het karakter'.

'Meer aandacht voor Friese geschiedenis in het onderwijs'

Wel had publiek in De Backstage van café Neushoorn in advies aan de directeur van het wetenschappelijk instituut. "Er moet meer aandacht komen voor de Friese geschiedenis in het basis- en middelbaar onderwijs", zo werd gezegd. Als de Friezen zich meer bewust worden van hun eigen positie in de Nederlandse geschiedenis, neemt ongetwijfeld de waardering van de eigen taal ook toe.

Een van de aanwezige gasten had in dat kader het idee om van een oud authentiek Fries dorp een openluchtmuseum te maken. Met onder andere openluchtspelen zou in dat dorpje dan de Friese geschiedenis levend kunnen worden gehouden. Ook zou zo'n project bovendien een positieve invloed op het toerisme kunnen hebben.

Volgende week: discriminatie in de voetbalwereld

Volgende week is IepenUP live er weer. Dan met aandacht voor discriminatie in het voetbal. Daarbij gaat het niet alleen over beledigingen op basis van huidskleur, maar ook seksuele aard. Deze avond komen zowel de spelers als leidinggevenden uit de voetbalwereld aan het woord. Ook de KNVB vindt dat maatregelen noodzakelijk zijn. De bond vertelt daar deze avond meer over.