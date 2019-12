"Inwoners Noardeast-Fryslân krijgen meeste kerstkaarten"

In Heerenveen worden gemiddeld 5,3 kerstkaarten per inwoner bezorgd en in Opsterland 5,0, zo blijkt uit de cijfers van het bedrijf. Op de vierde plaats is De Fryske Marren te vinden en Waadhoeke staat op de vijfde plaats.

Er is ook gekeken wat het verschil tussen de provincies is. Drenthe komt daarbij als koploper uit de bus, met 5,1 kerstkaarten per inwoner. Dan volgen Zeeland en Groningen en even daaronder staan de Friezen met 4,8 kerstkaarten per persoon. Inwoners van Overijssel zijn het minst populair wat kerstkaarten betreft, zij krijgen 'slechts' 3,7 kaarten per persoon.

Volgens Greetz is het aantal kerstkaarten dat we versturen wel afgenomen de afgelopen jaren. Met name in de periode na de kerstdagen worden minder kerstkaarten verzonden.