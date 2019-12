Op pad met Sinterklaas: 5 december enthousiast gevierd in Fryslân

Kijk, de maan door de bomen, kinderen wees toch even stil

't Is de avond van Sinterklaas nu, wat hij ons eens brengen wil?

Sinterklaas was niet zenuwachtig toen hij aankwam bij een huis aan de Einekroas in Burgum. "De kinderen vinden het heel spannend, maar ik niet. Piet heeft alles in de macht", zei er. Piet klopte op de ramen en de kinderen in huis begonnen te schreeuwen. Eindelijk is Sinterklaas er! Uit volle borst zongen de kinderen en hun ouders Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht.

Na het eten van pepernoten kwam het grote boek voor het licht. Siebren was heel lief geweest en kreeg lego. Roxanne en Sacha pakten beiden een skateboard met een eenhoorn uit. Ook de ouders moesten iets doen. Zie ginds komt de stoomboot werd gezongen en alle mannen moesten een stoomboot nadoen. Het zorgde voor veel hilariteit.