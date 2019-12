Friese boeren bereiden zich voor op actie voor de kerstdagen

De actiegroep Farmers Defence Force heeft boeren gevraagd om groepen van vijftig trekkers te vormen op verschillende plaatsen in het land. Op social media is te zien dat er tot nu toe elf groepen in oprichting zijn. Er zouden al duizend trekkers zijn aangemeld in Fryslân.

Maandag definitieve datum

Wanneer de actie precies is, is nog niet bekend. Maandag wordt er een definitieve datum gekozen. Naast de blokkade-acties gaan boeren ook groente, fruit en vlees aan huis verkopen.

Jeroen van Manen van de Farmers Defence Force zei eerder al bij de NOS: "Zie het als een wanhoopsdaad of als een ultieme waarschuwing aan de samenleving".