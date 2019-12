Basisschooldirecteur: "We moeten het Fries niet te veel opleggen"

Veenstra: "Ik heb de ambities van mevrouw Poepjes gelezen en daar vind ik wel wat van. Als je zo als provincie met de zaak om wil gaan, dat vind ik niet kunnen. Alle leerkrachten de bevoegdheid Fries laten halen en alle scholen verplichten dat het gegeven moet worden, ook voor de scholen die nu een ontheffing hebben. Ik denk dat je het Fries niet zo moet beleven met elkaar, dat je het niet op moet leggen."

Fries kunnen verstaan

"We moeten positief staan tegenover de Friese taal en zorgen dat de kinderen en de mensen het kunnen verstaan. Er komt ook een hele trek van de Randsted naar Fryslân toe. Willen we die mensen opleggen dat ze Fries moeten praten? Ik vind van niet. Ik vind dat ze het moeten kunnen verstaan, in plaats van dat we het nu bestuurlijk opleggen, want dat is wat nu gaat gebeuren", denkt Veenstra.

Betere methodes

Als het toezicht dan toch bij de provincie komt te liggen, dan heeft Veenstra nog wel een verzoek: betere methodes.

"Twintig jaar geleden hadden we Studio F en, dat weet de provincie ook, dat is totaal niet aangeslagen op de scholen. We moeten eerst de middelen hebben waar wij goed mee kunnen werken. Maar dan kom ik toch weer op het feit: ik denk dat het belangrijk is dat we eerst met elkaar zorgen dat we elkaar kunnen verstaan, in plaats van dat wij het Fries moeten kunnen lezen en schrijven."