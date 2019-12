Ministerie: onverstandig om toezicht op het Fries bij provincie te leggen

"De onderwijsinspectie is een goede plek, maar wij zijn een betere plek," zei de gedeputeerde nadat donderdag bekend werd dat het niveau van het vak Fries nog steeds niet goed genoeg is. "Wij denken dat de taak van het toezien op het Fries in het onderwijs het allerbeste bij provincie Fryslân past. Niet voor taal of rekenen, dat moet echt bij de onderwijsinspectie blijven. Maar wij als provincie moeten dat contact hebben met alle lagen van het onderwijs," zegt Poepjes.

Maar die toezichtstaak bij de provincie neerleggen is een onverstandig idee volgens het ministerie. "Toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs is niet iets dat je zomaar bij een andere partij kan neerleggen. De inspectie is hier goed op toegerust en heeft de wettelijke taak."