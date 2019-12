De Doelleazen: "Onze nummers zijn hersenscheetjes"

'By Melle' is een van jullie nieuwe nummers op het album, waar gaat het over?

"Melle is de uitbater van café en discotheek Café Prins in Kollumerzwaag. Hier zitten we geregeld na een optreden voor een biertje. In de volksmond zeggen ze in plaats van Café Prins vaak 'Melle'. En zo ontstond het plan voor het nummer 'By Melle'. In de bus hebben we de tekst bedacht. Onze eigen nummers gaan eigenlijk altijd over dingen die we meemaken. Normaal zijn we wel drie weken met zo'n nummer bezig maar 'By Melle' was in twee dagen klaar."

En toen naar het café om de clip op te nemen

"Jazeker! Zo'n plaat moet ook een clip hebben, dus die hebben we bij Melle opgenomen. Op Facebook hebben we een oproep gedaan om wat publiek bij elkaar te krijgen. 'Wie wil op zondagavond bij Melle langskomen voor onze clip?' Daar kwam gelukkig heel wat volk op af. Volle bak in het café dus!"