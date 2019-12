Zorgen supermarkten over nieuwe acties van boeren

Met de nieuwe protestactie willen boeren de voedselvoorziening voor de kerstdagen stilleggen. Maar met deze acties treffen de boeren de consument, zegt het CBL. "De consument, die de eerdere boerenprotesten nog met sympathie begroette, wordt hiermee geraakt. Bovendien treft het mede-ondernemers in de voedselketen, die nu aan de vooravond van de drukste periode van het jaar staan."

"Aan dezelfde kant"

Volgens het CBL staan boeren en supermarkten aan dezelfde kant: "Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij. Supermarkten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat winkels kunnen worden bevoorraad."

Boeren willen de nieuwe acties houden omdat ze vinden dat ze hard worden getroffen door het kabinetsbeleid. De regering wil maatregelen om de stikstofuitstoot in Nederland omlaag te brengen. Dat is nodig om beschermde natuurgebieden gezond te houden. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot.