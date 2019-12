Bobsleeër Veenker wordt achtste bij eerste wereldbekerwedstrijd

Bobsleeër Dennis Veenker uit Damwâld is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg achtste geworden. Veenker en piloot Ivo de Bruin zetten over twee runs een tijd neer van 1.51,55 in de tweemansbob. Daarmee waren ze 0,85 seconde trager dan het winnende duo: Richard Oelsner en Eric Strauss uit Duitsland.