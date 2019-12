Jacobs terug bij Cambuur voor duel met hekkensluiter FC Dordrecht

Geen onderschatting

het duel van vrijdag is een tussen de nummer één en de nummer laatst van de eerste divisie. Dordrecht haalde uit zeventien wedstrijden maar acht punten. Je zouden zeggen dat er sprake kan zijn van onderschatting, maar dat is volgens De Jong niet het geval. "Ik heb nog geen spat onderschatting geproefd. We hebben het er over gehad dat we nu zes maanden bezig zijn en in één keer alles weg kunnen gooien. Maar ik heb deze week niks qua gekke dingen vernomen."

Na de wedstrijd tegen FC Dordrecht wacht alweer de laatste week van het voetbalseizoen. Daarin speelt Cambuur drie toppers: thuis tegen Jong Ajax, voor de beker tegen Feyenoord en uit tegen Excelsior. Maar daar kijken ze bij Cambuur nog niet naar, zegt De Jong. "Nee, vrijdag is de eerstvolgende en dat is de allerbelangrijkste wedstrijd die er is. De concurrenten spelen allemaal dus, dus je kan weer hele goede zaken doen. Maar Dordrecht is een ploeg die minder punten heeft, maar er wel vaak dichtbij zit. Dus van onderschatting is op geen enkele wijze sprake.

Lies van Jacobs

De schrik sloeg twee weken geleden toe toen Jacobs af moest haken met een liesblessure. Meestal zijn dat blessures waar je lange tijd mee aan de kant staat, maar voor de Cambuur-middenvelder is dat dus niet het geval. "Het gaat stukken beter. De afgelopen week heb ik helemaal meegetraind en er geen hinder meer van gehad, dus het gaat goed."