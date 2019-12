Nyck de Vries erg blij met nieuwe wereldkampioenschapsstatus Formule E

Volgend seizoen wordt de Formule E opgewaardeerd naar het hoogste niveau, zo heeft de wereldbond FIA bekendgemaakt. Het bewijs dat de Formule E erg serieus wordt genomen, vindt De vries. Hij werd kampioen in de Formule 2 en debuteerde twee weken gelden in Saudi-Arabië in de volledig elektrische competitie.

Hectisch leven

De Vries was woensdag als gast bij een netwerkvergadering van de kaatsbond. Hij vertelde daar over zijn hectische leven, want hij kwam net thuis en gaat donderdag op naar Parijs en daarna naar Duitsland, Monaco, Bahrein en Engeland, allemaal nog in december. Volgend jaar gaat hij na een vakantie door met de Formule E, maar ook zal hij de '24 uur van Le Mans' weer rijden.

De coureur is op moment niet bezig met de Formule 1. Hij hoopt wel op wat trainingsuren in die klasse, maar alle focus ligt op de Formule E.