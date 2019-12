Syb van der Ploeg viert jubileum De Kast ook met 'Slimme Schemer'

Het nummer, een parodie op 'Stan' van Eminem en Dido, werd in 2001 uitgebracht en zorgde al snel voor problemen: het management van De Kast spande een rechtszaak aan. "Hij zei, we dachten dat vinden ze hartstikke leuk. En dat het dan in een rechtszaak resulteerde hadden ze niet verwacht," zei Syb van der Ploeg. Ondertussen is de strijdbijl begraven en is De kast al met de twee aan het repeteren. "We hebben er enorm om gelachen over hoe het toen gegaan is."

"Sowieso is het een verzoeningsconcert," vertelt de zanger. "iedereen die in het verleden iets met ons te maken hebben gehad. Het wordt een prachtige show."

Elfstedentocht

Syb van der Ploeg is één van de BN'ers die volgend jaar met de Zwemelfstedentocht mee zal zwemmen. "Vorig jaar, toen hij net de zwemtocht voltooid had, heeft hij mij gebeld: dit en dit is mijn plan en hoe sta jij daartegenover en hoe zouden ze daar op reageren in Fryslân?"

Van der Ploeg was meteen positief en heeft toegezegd het stuk naar Dokkum te zwemmen. "Ik heb hem geschaatst, gefietst, geskeelerd en gestept maar nog niet gezwommen."