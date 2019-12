24 schapen doodgebeten: is er een wolf actief in Slappeterp?

De dieren zijn in de nacht van zaterdag op zondag en van maandag op dinsdag aangevallen. In de eerste nacht zou het gaan om 17 schapen. Ook zijn er nog een stuk of negen gewond geraakt.

Bij de schapen zijn DNA-monsters afgenomen om te kijken of het inderdaad om een wolf gaat. De uitslag wordt over drie weken bekend. Daarnaast is er een nachtcamera opgehangen om te kijken om welk dier het gaat.

Wolf in Wolvega?

Op 21 november van dit jaar zijn er in Wolvega ook zes schapen doodgebeten, meldt BIJ12. Deze instantie houdt de schade door wolven bij. Ook bij de schapen in Wolvega zijn DNA-monsters afgenomen, daar is de uitslag ook nog niet van bekend.