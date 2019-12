Van Keimpema: "Dat boeren emotioneel worden is niet goed, maar wel begrijpelijk"

Het is de vraag of er na alle boerenacties nog wel goodwill voor de boeren overblijft. "Ik denk dat veel mensen wel snappen wat boeren doen en dat de politici doorgaan met politieke spelletjes. Met het landbouwcollectief is er een prachtig plan van aanpak neergelegd. Maar dat wordt niet bevestigd en daardoor duurt de stikstofimpasse langer en komen er steeds meer boerenbedrijven in de problemen."

'Politieke spelletjes'

Volgens Van Keimpema zou er juist meer aandacht voor de boeren moeten zijn. "Heel Nederland zou zich eigenlijk bij ons betrokken moeten voelen en mee moeten doen met onze acties. Als wij wel te veel actiegevoerd hebben, was er denk ik al en besluit genomen. Er worden politieke spelletjes gespeeld in Den Haag."

"Het gaat om bedrijven waar al generaties lang dezelfde families op zitten. Door het politiek handelen wordt je kapotgemaakt. Als je bang bent voor klimaatverandering of dat er minder eten komt omdat de grond minder geschikt is, moet je vooral geen boeren wegpesten," vindt Van Keimpema.

Vervolgacties met de kerstdagen

Ze legt ook uit dat er over een vervolgactie wordt gesproken. "Het plan is inderdaad om met de etensvoorziening Nederland attent te maken op de problemen van boeren en burgers." Dat zou door een blokkade van winkels kunnen, zegt Van Keimpema. "Wij hebben nog niet precies besloten wat we gaan doen, dat doen we maandag." Lege schappen met de kerstdagen is een van de opties

Van Keimpema: "Politici moeten weten wat er gebeurt als de etensvoorziening plat ligt. Wij produceren eten, en er wordt te weinig voor betaald. We krijgen al dertig jaar dezelfde melkprijs, terwijl de kosten gigantisch omhooggegaan zijn. Deze overheid doet heel lastig over het plan dat we neergelegd hebben. De boeren moeten maar weer betalen. Als je zomaar een stuk van de boeren uit de economie halen, en de landbouweconomie is erg fragiel, dan betekent dat dat de andere boeren hogere kosten krijgen en dat er meer omvallen."