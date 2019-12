Kritisch rapport onderwijsinspectie: Fries op scholen is niet goed genoeg

De Onderwijsinspectie heeft een kritisch rapport naar buiten gebracht waarin gezegd wordt dat op veel scholen in Fryslân het schoolvak Fries nog niet goed genoeg is. Volgens de wet moeten alle Friese scholen in het basis- en voortgezet onderwijs het vak Fries aanbieden. Maar de inspectie heeft vastgesteld dat er op de meeste onderzochte scholen nog te weinig aan de taalbeheersing wordt gedaan.