Zorg over mogelijke beursgang Arriva: reiziger mag er geen last van hebben

"Wat vooropstaat is dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft", zegt Statenlid Matthijs de Vries. "Het is van belang dat de reiziger geen last heeft van de ontwikkelingen binnen het bedrijf."

Deutsche Bahn, het moederbedrijf van Arriva, wil het bedrijf naar de beurs brengen. De ChristenUnie wil weten wat de risico's daarvan zijn. Deutsche Bahn wil van Arriva af, omdat ze geld nodig hebben voor investeringen. Dat zorgt voor zorg bij de ChristenUnie. "Ergens vanaf willen, is nooit goed", zegt De Vries. "Bovendien krijgt een bedrijf dat naar de beurs gaat te maken met invloeden van andere investeerders. Iedereen kan aandelen kopen. Blijven de afspraken met de provincie dan nog wel goed geborgd?"