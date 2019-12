Sint Jozefschool heeft een nieuwe pannakooi, voor kinderen én buurtbewoners

Opbouwwerker Ellen Akkerman is erg blij met het resultaat. "Het veldje is heel belangrijk voor de wijk, omdat bewoners en kinderen elkaar daar kunnen ontmoeten. Naast het voetbalveld komt er ook nog een picknicktafel. Het veldje had aanvankelijk verschillende bestemmingen, maar door samen te werken met een buurtsportcoach konden we dit in sneltreinvaart opzetten."

Volksbuurt

De pannakooi staat volgens Akkerman in een bijzonder gebied. "Het is echt een volksbuurtje van Heerenveen met een school die ook erg belangrijk is. Er wonen veel verschillende mensen in diverse woonvormen, het is een prachtige afspiegeling van de maatschappij. De pannakooi moet het begin zijn van nog meer verbinding," vindt Akkerman.