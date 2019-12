Uitvaartvereniging Noordwolde heeft financiële tekorten

De tekorten zijn voor het grootste deel ontstaan door de bouw van een nieuwe aula, maar ook omdat er meer mensen begraven moesten worden dan eerder begroot was. In 2016 is een nieuw gebouw aan de Meulewiek in gebruik genomen. Dat gebouw plus het te leeg ingeschatte aantal overledenen zorgde direct al voor een tekort van 38.000 euro.

Er is nu een commissie ingesteld om onderzoek naar de financiën te doen.

'Waar is mijn geld gebleven?'

De bijna 700 leden van de vereniging werden verrast toen zij het nieuws te horen kregen dat nieuwe aula verkocht werd en de vereniging opgeheven zou worden. Bij de vergadering van woensdag vroegen meerdere mensen hun af: waar is mijn geld gebleven? Leden hebben via de vereniging voor een uitvaart gespaard, maar vanaf maart keert de vereniging geen geld meer uit bij het overlijden.

Verkoop aula

Uiteindelijk is er woensdag niet gestemd over de verkoop van het pand. Uitvaartverzorger Kiers van Frederiksoord wil de aula wel overnemen voor 152.000 euro. Leden van de vereniging zouden van Kiers nog 300 euro krijgen voor een uitvaart, als compensatie voor de rode cijfers van de uitvaartvereniging. Dat is de helft van het bedrag waar ze recht op hebben. Maar zover is het dus nog niet, er wordt eerst gewacht op de onderzoekscommissie. Die denkt een maand nodig te gaan hebben.

Het dagelijks bestuur zal in maart aftreden en krijgt nu het verwijt dat het niet eerder aan de bel heeft getrokken. Er wordt geprobeerd nog nieuwe bestuursleden te binden, maar de kans lijkt groot dat er in 2020 een opheffingsvergadering komt met de verkoop van de aula.