Wat denkt Stefan van der Pal nu er twee Zwemelfstedentochten komen?

"Ik kijk ernaar met twee gevoelens," zegt Van der Pal. "Aan de ene kant is het mooi dat er weer iets wordt georganiseerd, alles is goed om meer onderzoek onder de aandacht te brengen. Maar aan de andere kant zijn er komend jaar dus twee Elfstedentochten."

Van der Pal geeft echter wel aan "Het balen was maar een kort moment. Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en zeiden: we zetten de schouders eronder en gaan er een mooi feest van maken."

"Twee kampen hoeft niet"

"Het zou niet leuk zijn als er twee kampen ontstaan, dat hoeft van ons niet. Het zijn twee prachtige initiatieven. Wij gaan heerlijk door op de manier waarop wij zijn gestart. Vanaf het moment dat we Maarten hoorden over dit zeiden we: wij maken er ons eigen feestje van."

Van der Pal geeft aan niet te willen ophouden. "We hebben juist meteen gezegd: we zetten de schouders eronder. We maken er wat moois van." Wanneer zijn Elfstedentocht zal plaatsvinden, wil Van der Pal nog niet zeggen. "We wachten nog op een mooi moment om de datum bekend te maken."