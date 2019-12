Veranderingen bij de kaatsbond: 5 kaatsregio's in plaats van 12 federaties

"We hebben nu alleen het aanbod voor een topkaatser, maar wij willen ook onder de tweede klasse bij de senioren een derde, vierde en vijfde klasse aanbieden. Dat is zeg maar de oude A- en B-klasse in een federatie, en dat wordt nu ondergebracht met al die federaties in vijf regio's bij de KNKB," legt Marco Hoekstra van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond uit.

"Wij vinden dat we aanbod moeten hebben voor iedere kaatser, niet alleen voor de topsporter, maar ook voor de recreatieve kaatser die zo nu en dan een wedstrijd wil kaatsen. En alle niveau's aanbieden, dat is een aanwinst voor de kaatssport."

Festivalbenadering

Om dat voor elkaar te krijgen, moet er wel wat veranderen. "De kaatssport is traditioneel georganiseerd, wij moeten toch eens gaan nadenken over nieuwe concepten. Ik denk aan Bitgum die een festivalbenadering losliet op de Van Aismadagen. Dat is een prachtig voorbeeld, het trok en er kwam meer publiek. Maar dat vraagt wel ondernemerschap van een vereniging," meent Hoekstra.

Kaatsacademie

Bij de Kaatsacademie moet er ook het een en ander worden aangepast. "Wij zagen dat de deelname bij jongeren afnam. Maar daar begint het, dat moet een prioriteit bij de Kaatsacademie zijn. Wij zijn bezig om clusters van verenigingen te vormen, daarmee brengen we alle kinderen bijeen en zetten we een trainingsschema op om de kinderen kennis te laten maken met het kaatsen."

Ook andere kaatsdisciplines moeten de ruimte krijgen om door te groeien, vindt Hoekstra. Bijvoorbeeld het wallball lijkt erg populair te worden en dat moet worden omarmd. Tevens moet er meer geld bij gemeenten, provincie en Europa vandaan worden gehaald om te sport te laten doorgroeien.