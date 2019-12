Wie zijn de nieuwe Friese zwemtalenten?

Silke Huisman

De 16-jarige Silke Huisman uit Arum is misschien wel het grootste zwemtalent dat momenteel in Fryslân rondloopt. De zwemster van de Leeuwarder zwemvereniging Orca heeft al heel wat knappe prestaties neergezet. Zo heeft ze al eens het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) en de Europese Jeugdkampioenschappen zwemmen gehaald. Huisman kan op alle afstanden prima uit de voeten en is dus heel allround.

Senna Hof

De 14-jarige Drachtster Senna Hof zwemt voor de vereniging DZ&PC. Deze jongeman zou op het NK weleens hoge ogen kunnen gooien. Hof komt uit in de jongste categorie. Dit betekent dat hij op het NK alle afstanden moet zwemmen en dat er na afloop een klassement opgesteld wordt. Voor Hof is dat geen probleem: ook hij is een heel allrounde zwemmer, al is zijn specialiteit misschien wel de schoolslag.

Hendrik van der Leest

Hendrik van der Leest woont momenteel in de buurt van Londen, maar zijn roots liggen in Fryslân. De 15-jarige Van der Leest komt uit voor FZC'54/De Vikings, de samenwerkende zwemteams van Harlingen en Franeker. Van der Leest is het beste op de rugslag en de wisselslag. Tijdens het NK van vorig jaar zwom hij een Nederlands record voor 14-jarigen op de 200 meter rugslag.

Hessel Broekstra

Een andere zwemmer die zomaar eens hoge ogen zou kunnen gooien, is Hessel Broekstra. De 15-jarige Harlinger is net als Hendrik van der Leest goed op de rugslag en de wisselslag. Met name op de 200 en 100 meter rugslag maakt de zwemmer van FZC'54/De Vikings bij een goede dag kans op eremetaal.

Marte Hieke van der Kamp

De 14-jarige Marte Hieke van der Kamp is een dame van de lange adem. De inwoonster van Nijland is sterk op de 200 meter rugslag en de langere vrije slag afstanden. Van der Kamp zwemt voor zv Orca. In augustus werd Van der Kamp nog Nederlands kampioen openwaterzwemmen. Kan ze dit jaar ook een Nederlandse titel pakken in het zwembad?