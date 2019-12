Spoedprocedure van natuurorganisaties tegen zonnepark Oosterwolde

Waarom is de Friese Milieu Federatie tegen het zonnepark? Dat legt Hans van der Werf uit: "Er zijn twee argumenten: er wordt nu gegraven en er worden voorzieningen getroffen, dat heeft al negatieve schade voor de natuur. Het heeft ook historische waarde en er wordt met machines gewerkt die stikstof uitstoten. Daar is het gebied gevoelig voor, wij vinden dat het moet ophouden. En daarnaast zegt de ontwikkelaar elektrisch te willen rijden, maar wij constateren dat hij dat niet doet."

"Wij doen het liever niet"

Daarom is er al een hoger beroep aangetekend tegen de plannen. "In augustus zijn wij de procedure gestart. Maar de ontwikkelaar is nu al bezig met de voorbereidingen voor het zonnepark, er wordt al gegraven. Dat heeft consequenties, het gebiedt wordt aangetast en daarom vragen wij de rechter om de boel stil te leggen," zegt Van der Werf. "Het hoger beroep wordt volgend jaar behandeld, maar wij zetten nu al een spoedprocedure op omdat er al machines actie zijn. Die zijn al bezig voor de zonnepanelen. Wij doen het liever niet en willen zorgvuldig het gesprek aangaan, maar op deze manier moeten we wel."

Duurzaam

Friese Milieu Federatie is voor de transitie naar duurzame energie, maar dat moet volgens Van der Werf wel op een goede wijze gebeuren. "Voor ons moet het een voorbeeld zijn. Zonnepanelen kunnen ook op daken, langs snelwegen of bij industriegebieden. Zo moet er draagvlak voor de toekomst komen."