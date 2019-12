Boeren plannen nieuwe protestactie: winkels onbereikbaar voor Kerstmis?

In een brief wijst Mark van den Oever van de actiegroep op een bericht van één van de leden van de groep over de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. De boer zou destijds de 'meest gewaardeerde burger' zijn, zo staat er. "Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar." En verder: "Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden."

"Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument"

Dat bracht de actiegroep op het idee voor een nieuw protest. "Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang." Daarom zou een actie met de voedselvoorziening wel eens goed zijn om het geheugen op te frissen. In besloten groepen wordt er al gesproken met mensen die mee willen doen met de nieuwe actie.