"Hier is ruimte om te falen om het de volgende keer beter te doen"

Celine zegt dat ze wel moet vechten voor een plek, maar dat de aanhouder wint. "Er is meer ruimte voor jonge creatievelingen, we worden meer gehoord. Dat is wel een verschuiving met een aantal jaar geleden, toen vooral de gevestigde orde gehoord werd."

Nog veel te halen

Celine is niet van plan om uit Fryslân weg te gaan. Ze zegt dat er in de Randstal al veel collectieven zijn. "Je moet echt met iets goeds komen om er tussen uit te springen." In Fryslân valt nog veel te halen, vindt ze. Bovendien is er ruimte om te experimenteren. "Vooral de ruimte om te falen om het de volgende keer beter te doen."