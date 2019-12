NS wil serieus kijken naar opnieuw openen van treinstation Thialf

Dinsdagmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan waarmee het de regering oproept om met de NS in overleg te gaan, over het verbeteren van de bereikbaarheid van het ijsstadion. Bij het overleg zouden ook de gemeente Heerenveen en de Provincie Fryslân moeten aanschuiven. De trein stopt al een paar jaar niet meer bij treinstation Thialf.

'Het is geen onwil geweest'

PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg liet dinsdag aan Omrop Fryslân weten dat het dichtblijven van het station wordt veroorzaakt door onwil bij de NS en ProRail. Volgens regiodirecteur Joost van der Bijl is dat niet het geval. "Het niet invoeren van de stop bij Thialf is geen onwil geweest. Als je deze wijziging doorvoert, heeft dat consequenties voor aansluitingen op het traject. Voor ons was het verteerbaar dat reizigers nadelen zouden hebben, alleen bleek het fysiek onmogelijk te zijn."

Volgens Van der Bijlen was er tijdens eerdere besprekingen te weinig tijd voor het komen met een oplossing rondom de technische problemen. "Ik wil geen valse verwachtingen wekken. Het enige wat wij weten is dat we dit graag willen, maar dat moet wel veilig kunnen. Dat blijkt complexer te zijn dan aanvankelijk leek, maar we willen dit serieus gaan onderzoeken."

Ook ProRail zegt zich niet te te kunnen vinden in de kritiek van Stalenburg.