Elske DeWall traint door met gebroken rib: 'Wij hoorden 'krak', maar ik voelde het niet'

Het ging mis toen Elske afgelopen week met haar ijsdanspartner aan het oefenen was voor haar eerste dans. "Mijn partner Mark pakt me vast om me te liften en allebei horen we 'krak'. Ik voelde het eigenlijk niet. Ik had het niet echt in de gaten, maar hij schrok."



Na afloop van de training begon ze zich stijf te voelen, maar ze dacht niet aan een gekneusde rib. De hele week trainde ze door, maar de klachten en pijn hielden niet op. Daarom liet ze dinsdag een röntgenfoto maken in het ziekenhuis van Hilversum. Daar kwam ze erachter dat ze een gebroken rib had.



Een update van Elske DeWall op Instagram: