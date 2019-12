Leeuwarder basketballers Aris onderuit tegen en in Leiden

Eerder dit seizoen lukte het Aris om in een thuiswedstrijd te winnen van Leiden, door een reglementaire 20-0 overwinning. Aan het begin van het duel van woensdag konden de Leeuwarders goed meekomen met het team van Leiden, dat vijfde stond in de competitie.



Na een vroege voorsprong van Leiden was het Aris dat met een voorsprong van 15-13 de eerste tien minuten beëindigde. Leiden liet het er niet bij zitten en gaf flink gas in het tweede kwart. De stand bij de pauze erna was dan ook 37-27 voor de thuisploeg.

Aris komt dichterbij, Leiden op tijd wakker

Aris liet zich van zijn beste kant zien in de derde periode. De ploeg kwam steeds dichter bij de ploeg van Leiden. Met nog twee minuten te gaan was het verschil nog maar 5 punten (48-43). Aan het einde van het vierde kwart kwam Aris zelfs nog twee punten dichterbij.

Leiden kreeg op tijd in de gaten dat ze anders moesten spelen. In het vijfde kwart werd het verschil met Aris daardoor weer groter. Daarmee werd de kans op een overwinning voor de Leeuwarders weggenomen.