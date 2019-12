Junior schaatser Harm Visser naar wereldbeker in Japan: "Een droom die uitkomt"

"Het is een heel mooi avontuur en het is geweldig dat we de kans krijgen om ernaartoe te gaan", zegt een blije Visser. Omdat de topschaatsers zich hebben afgemeld, stuurt de bondscoach de junioren mee naar Japan om ervaring op te doen.



Momenteel rijdt Visser bij RTC Fryslân en doet hij aan langebaan- en marathonschaatsen. Hij had gedacht dat hij pas over vier jaar de kans zou krijgen om mee te doen aan zo'n belangrijke wedstrijd voor senioren. "Dat het nu al komt, is een droom die uitkomt."

Tegen de beste schaatsers van de wereld

In Nagano zal hij strijden tegen de beste schaatsers van de wereld in de ploegenachtervolging en de massastart. Dat doet hij samen met twee andere junioren, Jordy van Workum en Beau Snellink.

De 3 en 5 kilometer op het NK in Alkmaar gaan nu nog wel aan hem voorbij, maar dat vindt Visser niet erg. "Dit is natuurlijk veel leuker. We kregen groen licht van de bondscoach van Nederland, dus daar vonden ze ook: jullie moeten ernaartoe, laat het NK zitten en ga naar Japan. En daar waren we het honderd procent mee eens. Maar het wordt wel een heel grote uitdaging voor ons."

De wereldbekerwedstrijden in Nagano vinden plaats van 13 tot en met 15 december.