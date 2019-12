De Fryske Marren wil gaswinningsbedrijf Vermilion geen vergunning geven

Onderzoek naar wat er in de grond zit zorgt bovendien voor veel overlast van geluid en trillingen, is één van de argumenten van de gemeente voor de Raad van State. Volgens Vermilion valt dat juist mee. Het bedrijf zegt dat seismisch onderzoek zo kort is dat niemand er last van ondervindt.

"Het boren van gaten, het ontsteken van een explosieve lading en het meten van de trillingen neemt bij elkaar niet meer dan een dag in beslag", zegt een woordvoerder van het gaswinningsbedrijf. "Het opruimen van alle meetapparatuur en zogenoemde geofoonlijnen duurt maximaal drie weken. De trillingen duren bovendien maar tien seconden,"

De Raad van State moet een besluit nemen over het wel of niet toestaan van het grondonderzoek.

Gemeente: schrap vergunningen van het ministerie

Bij de hoogste bestuursrechter was er nog niet sprake nog geen uitgemaakte zaak. De gemeente vroeg om het schrappen van drie vergunningen, die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat reeds heeft afgegeven. Het gaat om het 'economisch alleenrecht' van Vermilion in Lemsterland, Hemelum en Follega naar het zoeken van gas en olie.



Het ministerie wees de bezwaren van de hand als niet-ontvankelijk en vindt dat de gemeente te laat bezwaar indiende. Maar volgens de gemeente wachtte het ministerie drie maanden tot het naar buiten kwam met het besluit over de vergunningen. Daarna had de gemeente nog maar twee weken om te reageren. Dat is volgens gemeente De Fryske Marren niet eerlijk, omdat iedereen in Nederland normaal gesproken zes weken de tijd krijgt om bezwaar in te dienen tegen een overheidsbesluit.

De Raad van State gaat uitzoeken of het ministerie toch nog moet ingaan op de bezwaren van de gemeente tegen de vergunningen.