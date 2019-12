Twee Drachtsters krijgen 60 uren werkstraf voor "ontzettend laffe daad"

Het slachtoffer werd tegen de grond geslagen door de twee Drachtsters. Eén van hen vertelde dat hij eerder ruzie had met het slachtoffer en dat hij dit wilde uitpraten. De andere jongen gaf daarna de eerste klap; hij sloeg het slachtoffer in zijn gezicht. Op basis van camerabeelden meldde de politie dat het slachtoffer niet de kans had om zich te verdedigen. "Een ontzettend laffe daad", volgens de officier van justitie.

Door een rietje drinken

Het slachtoffer moest het met een gescheurde lip bekopen, die met vijf hechtingen weer dicht gemaakt moest worden. Hij heeft een tijdlang niet kunnen praten en eten, en moest door een rietje drinken. Later kreeg hij ook last van paniekaanvallen en nachtmerries. Verder hield hij er een litteken aan zijn lip van over.

Onder toezicht

Eén van de twee verdachten zat nog in zijn proeftijd: hij kreeg eerder een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur opgelegd. Dat komt nu bovenop de werkstraf van 60 uren. Daarnaast krijgen de beide mannen nog een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Ze komen ook onder toezicht van de reclassering, wat betekent dat ze behandeld kunnen worden en mogelijk gecontroleerd worden op alcoholgebruik.