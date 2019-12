Yaroslava Tymts biedt handtekeningen aan en is hoopvol na gesprek met Tweede Kamerlid

"Ik heb mijn verhaal verteld aan meneer Voordewind. Hij heeft gezegd dat hij er alles aan zal doen om te helpen. Ik heb wel hoop", zei Yaroslava Tymts na afloop van het gesprek met het Tweede Kamerlid.

"Het is triest om te horen", zegt Kamerlid Joël Voordewind na afloop van het bezoek. "Ik ga er alles aan doen om haar zaak onder de aandacht te brengen, en dan met name de stateloosheid. Daardoor ontstaat een schrijnende situatie. Ik ga direct contact opnemen met een advocaat. Ik kan niets beloven, dat heb ik gezegd, maar ik ga wel mijn best doen. Ik ga naar muizengaatjes zoeken." Yaroslava valt niet onder het kinderpardon. Volgens Voordewind omdat ze te kort in Nederland is.