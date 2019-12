Dijkgraaf Van Erkelens is boos en verbijsterd over dreigmails

"We hopen dat de besluitvorming ordentelijk kan verlopen. Er is een democratisch gekozen bestuur. Mensen hebben aan de verkiezingen mee kunnen doen. Het bestuur doet zijn stinkende best om goed te besturen, wat nodig is en er gaat geen kwartje over de balk. Ze moeten goed hun werk kunnen doen in een normale situatie." Het waterschap heeft nog geen besluit genomen of het aangifte doet.

Over twee weken neemt Wetterskip Fryslân een definitief besluit over de lastenverhoging. Volgens Van Erkelens zullen dan extra maatregelen voor de veiligheid worden genomen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente en de politie. Wat die maatregelen precies zijn, wordt niet bekendgemaakt. Hij doet een dringend beroep om "normaal het democratische proces zijn gang te laten gaan."