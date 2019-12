Wel meer daklozen in Fryslân; Zienn heeft voldoende opvang

Die beide ombudsmannen hebben een brief aan minister-president Rutte geschreven over de problemen met de opvang en huisvesting van daklozen. Het aantal daklozen zou in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld zijn.

In Fryslân is het aantal daklozen de afgelopen maanden met zo'n twintig procent toegenomen, in vergelijking met voorgaande jaren. Dat is minder dan in de Randstad. Hoe komt dat?

"Cliënten blijven minder lang in de opvang en stromen door naar een passende huisvesting. Daarvoor werken we samen met partners als de woningbouwvereniging. Ons streven is om cliënten binnen drie maanden naar een passende plek te krijgen. De nachtopvang zien wij als een opstap naar beter", vertelt Nynke Plantinga van Zienn.

Mocht het echt koud worden in de winter dan kan Zienn het aantal opvangplaatsen uitbreiden van 40 naar 52. "Anders kunnen we ook nog uitwijken naar Drachten en Sneek."