De feestdagen door zonder stress? Tips van de stresscoach

"We moeten altijd heel veel, en op het laatste moment moet alles nog gebeuren. Iedereen is druk en heeft sociale verplichtingen. Sinterklaas moet soms al meerdere keren gevierd worden bij de opa's en oma's, de kerstdagen duren meerdere dagen en dan komt Oud en Nieuw nog. Er komt best veel in een korte periode op je af," legt stresscoach Jolanda Bakker uit .

Volgens haar zal het altijd wel wat druk veroorzaken. "Het komt er allemaal bij, dus mensen zullen altijd wel een bepaalde mate van stress blijven ervaren. Het moet allemaal perfect en het moet op het laatste moment gebeuren."

Realistische planning en een to-do lijst

Maar wat kun je er nu aan doen? Bakker: "Wil je het voorkomen of wat makkelijker maken, dan zou ik zeggen: zorg dat je op tijd begint. Zorg voor een goede tijdsplanning en houd rekening met onverwachte dingen. Ik ben er zelf ook niet altijd goed in, maar probeer toch dingen uit handen te geven en kijk of mensen kunnen helpen. Wat ook heel goed helpt is een to-do lijstje. Maar prop die niet zo vol dat je 's avonds om negen uur denkt: ik ben nog maar halverwege. Dus weer realistisch in de dingen die je moet doen."

Valkuilen

Dat zijn eigenlijk erg praktische dingen. "En eigenlijk open deuren. We weten het ook allemaal wel," geeft de stresscoach aan. "Ieder jaar vallen we in dezelfde valkuil en uiteindelijk aan het eind van de maand denken we weer: we hebben het weer gered en het was leuk."

Kan het niet wat minder?

"Daarom zou je je eigenlijk af moeten vragen: moet ik wel per se een zes-gangen-diner op tafel zetten? Kan het niet wat minder?" Volgens Bakker is het belangrijk om te accepteren dat niet alles perfect kan zijn. "Er zijn dingen waar je geen invloed op hebt. Als je alles goed voor elkaar hebt op Eerste Kerstdag, maar er ontstaat ruzie aan tafel, tja, daar ga je al. Zorg ook dat je tijd en ruimte voor jezelf maakt. Het is mooi weer, ga even een rondje lopen buiten. Vind de balans voor jezelf."